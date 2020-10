Corre contromano per evitare il traffico ma incontra i carabinieri: fuga e inseguimento in città

Non ha voluto attendere che la fila di auto davanti a sé riprendesse la circolazione e così ha ingranato la prima e ha sorpassato tutti, contromano. Peccato per lui che dall’altro senso di marcia arrivasse una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Gli è stato imposto l’alt ma, considerato che fosse senza patente e assicurazione, un 27enne di Casavatore e già noto alle forze dell'ordine ha accelerato ed è fuggito.

Inseguito per alcune centinaia di metri, è stato raggiunto poco dopo. Alla manovra azzardata e alla fuga ha anche aggiunto la resistenza ai militari. Prima di essere bloccato, infatti, il 27enne ha strattonato e colpito i militari, tentando di evitare l’arresto. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrata la sua auto.