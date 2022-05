Folle inseguimento contromano nel cuore della notte: fermato minorenne

Folle inseguimento questa notte a Scampia. Erano le 2 circa quando tre ersone a bordo di un'auto hanno ingranato la marcia dopo un "alt" dei Carabinieri, mentre percorrevano via Zuccarini. L'inseguimento, passato anche per alcune strade imboccate contromano, è terminato in via Labriola, a pochi pasi dalle Vele.

Braccati, i tre sono usciti dall'auto e i due passeggeri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. I militari, invece, sono riusciti a bloccare il giovane alla guida: un 17enne del Rione Don Guanella. Il ragazzo è stato portato in caserma dove, però, è stato colpito da un malore che ha richiesto l'intervento del 118. Il 17enne, poi riconsegnato ai genitori, è stato denunciato per a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.