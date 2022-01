Folle inseguimento, sperona la pattuglia dei carabinieri: arrestato 33enne

Qualcuno avrà pensato che stessero girando un film. Invece, l'inseguimento tra Gragnano e Pimonte che ha visto coinvolte diverse pattuglie dei carabinieri era del tutto vero. Intorno alle 18 di domenica 30 gennaio, una vettura si è avvicinata al posto di blocco dei militari in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano.

Il conducente, alla vista delle divise, ha ingratato la retromarcia e si è allontanato a grande velocità. I carabinieri lo hanno inseguiti a sirene spiegate, ma l'uomo non si è fermato. L'inseguimento è proseguito per diversi chilometri, sconfinando anche nel Comune di Pimonte. Alla pattuglia iniziale, se ne sono aggiunte altre. Ogni volta che i militari hanno provato ad avvicinarsi sono stati speronati dalla vettura in fuga. La corsa folle è proseguita fino alla Strada Statale per Agerola di Gragnano, quando l'uomo, un 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine, ha lasciato l'automobile e ha proseguito a piedi.

Braccato dagli uomini in divisa ha pensato bene di cominciare una colluttazione, durata però pochi minuti. Dagli approfondimenti, si è rilevato come la vettura non fosse assicurata e come il 33enne non avesse mai conseguito la patente di guida. Nelle sue tasche anche una dose di marijuana. Per i 2 Carabinieri una prognosi di 7 giorni per le contusioni e le escoriazioni riportate durante la colluttazione.