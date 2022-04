Il Centro diventa una "pista" di Formula 1: l'inseguimento dei Carabinieri finisce sui social

Inseguimento dei Carabinieri per le strade del Centro. In via Ferraris due macchine procedevano a passo d'uomo, con i rispettivi passeggeri che conversavano con tutta tranquillità. Gli uomini dell'arma, a quel punto, hanno intimato l'alt ad una delle due vetture, ma il conducente ha accelerato.

L'inseguimento è durato diversi chilometri e vari minuti tra auto e passanti che osservano la “corsa” finita tra l’altro in rete sui diversi social network. Anche la centrale operativa del Comando Provinciale segue in diretta l’inseguimento e manda altre pattuglie. Passano per piazza Garibaldi e poi raggiungono la rotonda dell’ex collocamento imboccando via Volta in direzione San Giovanni a Teduccio.

I fuggitivi sono stati fermati all’altezza del parcheggio Brin. A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che era in compagnia della sua compagna incensurata, è stato denunciato anche per guida senza patente. L’auto è stata sequestrata mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.