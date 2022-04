Non si ferma all'alt, parte un inseguimento per più di 30 chilometri fino a che il camion non va in fiamme

Dopo essere tornato in libertà per aver scontato la pena in carcere ha iniziato a lavorare sui mezzi pesanti come camionista, pur senza mai conseguire la patente. L'uomo, un 35enne di Torre Annunziata, per evitare sanzioni, non si è fermato all'alt alle 23.30 sulla variante Appia e ha forzato il posto di blocco dei carabinieri nella zona di Minturno.

E' iniziato un inseguimento da film, sino a quando il camion non è andato a fuoco. Il camionista è sceso a quel punto dal tir (che trasportava lastre di acciaio) ed è stato arrestato dai militari dell'arma. Impegnate nell'azione diverse squadre dei carabinieri.