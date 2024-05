Inseguimento da film nel cuore della notte: 17enne va in testacoda e viene arrestato

I carabinieri di Pozzuoli hanno tratto in arresto un 17enne accusato di ricettazione. I militari hanno intercettato il giovane, in piena notte, mentre guidava un'auto rubata in via Olivetti.

Il 17enne ha tentato la fuga alla vista dei militari, ma dopo un breve inseguimento ha perso il controllo del veicolo ed è finito in testa coda.

Dopo l'arresto è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio.