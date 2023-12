Semina il panico a bordo di un'auto rubata: prima la corsa poi l'incidente

Un 27enne è stato arrestato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo aver rubato un'auto ed essersi andato a schiantare contro un altro veicolo guidato da una donna rimasta ferita. Una pattuglia dei carabinieri del reparto radiomobile ha intimato l'alt al giovane il quale però ha accelerato dando vita ad un inseguimento durato diversi chilometri.

La corsa si è conclusa in prossimità di uno svincolo della SS7 bis. Messo alle strette, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’altra auto guidata da una 51enne. Il fuggitivo è stato catturato e la donna è stata portata in ospedale dove le sono sono state refertate lesioni guaribili in 7 giorni. L’auto sulla quale viaggiava l’arrestato è stata restituita al legittimo proprietario.