Insegue la moglie fino alla stazione dei carabinieri: arrestato un uomo

Sono le 21 circa di sabato e i carabinieri della tenenza di Ercolano sono in casa di una donna insultata dal marito, davanti ai due figlioletti. Non è la prima volta che accade e solo ieri la giovane moglie ha deciso di presentare denuncia. La donna ha lasciato la casa e ha seguito in militari in caserma.



Il marito ha raggiunto anche lui la tenenza. Si è incollato al citofono e quando è entrato - come raccontano i militari dell'Arma - ha tentato in tutti i modi di avvicinarsi alla vittima, continuando con le minacce, gli insulti e spingendo con violenza anche i carabinieri. Per uno di loro anche un calcio.



L'uomo, un 40enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.