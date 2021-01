Insegnante positiva al Covid, i genitori: “Perché non ha rispettato la quarantena?”

Ansia e preoccupazione alla primaria del Secondo Circolo “Giancarlo Siani” di Torre Annunziata dopo la conferma della positività di una maestra al Coronavirus. Il legittimo timore però qui si è mischiato anche alla rabbia quando ha cominciato a circolare la notizia secondo la quale la maestra non avrebbe rispettato la quarantena. A quanto pare l'insegnante, dopo la positività accertata di una persona all'interno del suo nucleo familiare, avrebbe chiesto di essere sottoposta a tampone.

A scatenare la rabbia dei genitori la notizia secondo la quale la donna non avrebbe atteso questo periodo in isolamento come previsto ma nell'attesa del tampone si sarebbe recata a scuola. Dopo qualche ora la notizia della positività. I genitori, spaesati e increduli, chiedono chiarezza dalla scuola per comprendere se effettivamente la ricostruzione che circola in città è vera oppure no. Intanto cresce la preoccupazione per un possibile focolaio nell'istituto scolastico.