Cercola, docente positiva al Covid-19: l'annuncio del sindaco

Un'insegnante a Cercola è risultato positiva al Coronavirus. E' quanto reso noto alla cittadinanza, nel corso di una diretta sui social, dal sindaco Vincenzo Fiengo.

"Grazie all'attività di prevenzione posta in essere dal Governo e della Regione, che prevedeva l'obbligo per tutti i docenti di sottoporsi a test prima di tornare a scuola, abbiamo dovuto registrare la positività di un docente del nostro territorio, che è anche un nostro cittadino. Si tratta di una donna, anche lei asinotmatica. Questo, però, ci ha creato uno stato di disagio, insieme al dirigente scolastico, stiamo lavorando nelle ultime ore e la scuola sta predisponendo tutte le attività per poi procedere alle verifiche successive, insieme all'Asl. La docente è risultata positiva prima al test rapido e poi successivamente anche al tampone. Io sono stato all'Asl, che ringrazio, e abbiamo subito ricostruito tutta la catena dei contatti. Per garantire la sicurezza dei nostri figli al rientro a scuola previsto per il 24 settembre, inizieremo nelle prossime ore con un'attività di monitoraggio sull'intero corpo docente, sul personale Ata, oltre ai contatti stretti che ha avuto la donna al di fuori del mondo scolastico", ha spiegato il sindaco Fiengo.

"Negli ultimi giorni stiamo lavorando tantissimo insieme ai dirigenti scolastici per essere pronti per questo inizio dell'anno scolastico, che per noi è una sfida importantissima", ha aggiunto il primo cittadino.