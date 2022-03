Non risponde ai colleghi da due giorni: insegnante trovato morto in una stanza d'albergo

Da due giorni non rispondeva ai colleghi che hanno provato a contattarlo in tutti i modi. Gli stessi si sono, quindi, presentati all'hotel dove alloggiava ed hanno fatto la tragica scoperta. Protagonista della vicenda è un 57enne originario di Napoli rinvenuto cadavere nella sua camera d'albergo.

La macabra, come riporta Tommaso Torri su RiminiToday, scoperta nella mattinata di mercoledì, verso le 10, in una struttura ricettiva di via Latina a Miramare. L'allarme ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma il medico non ha potuto far altro che accertarne il decesso e informare la Questura.

Nell'albergo sono intervenute le Volanti della polizia di Stato con gli agenti che hanno identificato la vittima, un docente di educazione fisica e chiesto l'intervento del medico legale. Dai primi rilievi sul corpo sembrerebbe trattarsi di morte naturale.