Insegnante morta, Fuorigrotta in lutto per Doriana: era positiva al Covid-19

Doriana Decimo, stimata insegnante di Fuorigrotta (insegnava Storia dell’Arte alla scuola media Silio Italico) se ne è andata nella notte tra il 25 e il 26 agosto. La 57enne aveva accusato un improvviso malore. Accompagnata all’ospedale San Paolo per una ecografia cardiaca dalla quale era stata riscontrata una miocardite, era poi stata trasferita al Monaldi per complicazioni. E' stata salvata da un primo arresto cardiaco. I tamponi obbligatori per i ricoveri hanno dato esito positivo al Covid-19. Trasferita nel Covid Center dell'Ospedale del Mare è poi deceduta poco dopo il ricovero.

Doriana non aveva patologie pregresse ed era molto attenta all'alimentazione e alle misure anti Covid.

Cordoglio

"Se è vero che le parole non servono in momenti come questi è anche vero che il dolore può essere alleviato con la vicinanza di chi vi vuole bene non si dimentica un passato trascorso tra tutti noi e Doriana per la nostra amicizia rimarrà sempre nei nostri cuori sempre vicino a tutti noi in quel castello che nel regalarci giorni d’estate felici oggi piange in un estate che porta via con se un fiore. Ciao Doriana non ti scorderemo mai". E' solo uno dei tantissimi messaggi sui social per ricordare la professoressa scomparsa.