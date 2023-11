Inquinamento ambientale: due aziende sequestrate

Due aziende con sede nei Comuni di Sant'Antonio Abate e Poggiomarino, in provincia di Napoli, sono state sequestrate dai carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, che hanno eseguito provvedimenti emessi dal gip di Torre Annunziata.

Il sequestro si inserisce in un'indagine in cui a carico dei legali rappresentanti delle aziende sono ipotizzati i reati di scarico abusivo di reflui industriali, violazione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, gestione rifiuti non autorizzata e impedimento al controllo.

Nell'ambito questa stessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il 27 ottobre era stata sequestrata una terza azienda, ubicata nel Comune di Striano.