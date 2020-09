Inizia la scuola. Studenti tra voglia di tornare e paura del Covid

Suona la campanella ed la prima dell'anno scolastico 2020/2021. Un inizio particolare, non solo perché ritardato rispetto ad altre regioni d'Italia, ma perché si tratta del primo giorno della scola in tempo di Covid. Al Liceo Garibaldi di piazza Carlo III, nel centro di Napoli, gli ingressi sono stati scaglionati. Abbiamo chiesto agli studenti le loro impressioni a pochi secondo dall'ingresso in aula: tanta paura del contagio, ma soprattutto tanta voglia di ricominciare perché, come ci spiega un ragazzo: "La scuola per noi è una seconda famiglia".