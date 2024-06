Migranti e ingressi illegali, esplode l'inchiesta: 20 indagati, potrebbe essere coinvolta la camorra

Venti indagati. Iniziano a traperlare i primi numeri dell'inchiesta, ad opera della procura di Napoli ed in corso da diverso tempo, a proposito di un giro di ingressi illegali di migranti in Campania attraverso il decreto flussi. I magistrati partenopei starebbero indagando su 80 casi sospetti, con 20 persone iscritte nel registro degli indagati.

La vicenda è quella sulla quale si era espressa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni recentemente (con un suo esposto alla Procura nazionale antimafia), ovvero un'esplosione di domande di regolarizzazione di migranti attraverso click day collegati al decreto flussi, una vicenda con evidenti margini di irregolarità da approfondire. Addirittura soltanto a Napoli c'è stata una domanda di regolarizzazioni in numero pari alla somma di quelle registrate in Emilia Romagna e Veneto.

Il filone investigativo si concentrerebbe per ora sull'area vesuviana e sugli ingressi di immigrati dal Bangladesh, ma è destinato ad espandersi. La catena criminale pare coinvolga imprese compiacenti, intermediari, legali, consulenti dei Centri di assistenza fiscale. Attori di un sistema volto a predisporre pratiche per fingere che i migranti arrivino in Italia con la sicurezza di un posto di lavoro in realtà inesistente. Ogni ingresso illegale sarebbe stato pagato diverse migliaia di euro agli organizzatori del raggiro.

Al momento non è escluso che la camorra possa avere avuto un ruolo importante nel business.

La denuncia di Meloni e la polemica

Dal monitoraggio dell'applicazione del cosiddetto decreto flussi emergono "dati allarmanti" soprattutto in Campania. Così si era espressa la premier Giorgia Meloni in un'informativa al Consiglio dei ministri. "Da alcune regioni, su tutte la Campania - aveva sottolineato - abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese". "L'impegno dell'intero governo in materia di immigrazione irregolare - aveva proseguito la presidente del Consiglio - ha permesso fino a questo momento di abbattere del 60% gli arrivi illegali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa".

Sul tema erano successivamente intervenuti anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il prefetto Michele Di Bari, nonché il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati - sono state le parole di Gratteri - abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno". "Il fenomeno è monitorato e ci affidiamo alla magistratura affinché vengano subito individuati i responsabili", è stato invece il commento del prefetto di Napoli Michele Di Bari.

"Anziché andare dal procuratore Melillo sarebbe dovuta andare dal prefetto, oggi ministro, Piantedosi, che è il responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure. Dunque, la competenza è totalmente del governo e del ministero dell'Interno", ha attaccato De Luca. Le Regioni sono chiamate, quando i migranti sono già arrivati sul territorio, "per dare assistenza, mettere a disposizione le strutture sanitarie, fare i controlli sanitari a quelli che arrivano, povera gente in larga misura, donne incinte e bambini abbandonati, che noi accogliamo in modo particolare a Napoli, in una struttura dell'Asl Napoli 1 dove facciamo controlli sanitari ma anche accoglienza. Lo stesso facciamo in tutte le province della Campania. Questo è il nostro compito: la solidarietà, il controllo sanitario e l'accoglienza. I flussi sono competenze dello Stato".