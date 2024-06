Ingoia punti metallici di una spillatrice: bimbo di 18 mesi trasportato in elicottero a Napoli

Apprensione per un bambino di diciotto mesi di Grottaminarda, in provincia di Avellino, che all'interno della sua abitazione ha ingoiato dei punti metallici di una spillatrice, come scrive AvellinoToday.it.

Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino, dopo una serie di accertamenti diagnostici, è stato disposto il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale "Santobono" di Napoli.

Una decisione cautelativa in previsione di un eventuale intervento chirurgico che dovesse rendersi necessario. A bordo del velivolo del 118 è salita anche la madre del bimbo.