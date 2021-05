Sorpreso ad acquistare droga, ha ammesso: "Ho ingoiato la cocaina"

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel transitare in via Carbonara hanno notato un giovane che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 7 euro mentre l’acquirente ha ammesso di aver ingerito un involucro di cocaina consegnatogli poco prima.

Un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.