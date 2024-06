Da Amsterdam a Napoli con diversi ovuli di droga in corpo: 36enne finisce in ospedale

Un 36enne residente nella provincia di Napoli è stato fermato dalla guardia di finanza al valico di Como Brogeda lo scorso 11 giugno a bordo di un FlixBus proveniente da Amsterdam e diretto a Milano Lampugnano, con destinazione finale Napoli sempre a mezzo bus di linea.

L'uomo, di origini nigeriane, non è passato inosservato alle unità cinofile Alpha stripes C4 e Arc, che hanno individuato ben 79 ovuli di cocaina e eroina nel bagaglio, per un totale di 879,50 grammi di stupefacenti. L'uomo è stato poi trasportato al Sant’Anna di Como per accertamenti radiologici dove è stato evidente avesse ingoiato anche altri ovuli.

Qui è rimasto dall'11 al 18 giugno, il tempo per espellere i 29 ovuli dentro il suo corpo, dal peso di 309 grammi lordi. In totale quindi l'uomo trasportava 108 ovuli per oltre 1 chilo lordo di droga (1.188,50 grammi) e nel dettaglio 835,42 di cocaina e 353,08 di eroina. Domani verrà dimesso dall'ospedale e portato al Bassone.