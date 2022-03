Influenza aviaria, scoperti casi in Penisola Sorrentina

Allarme influenza aviaria H5N1 in penisola sorrentina. Due casi sono stati riscontrati, tra Sorrento e Vico Equense, riguardanti altrettanti cadaveri di animali. Le carcasse sono state inviate all’Istituto zooprofilattico delle Venezie, dove è emersa la positività al ceppo Hpai.

Alcuni focolai del virus erano già stati individuati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, poi successivamente in Puglia e nel Lazio il mese scorso. In Campania aveva recentemente colpito dei rapaci in cattività a Stella Cilento, in provincia di Salerno.

L’Osservatorio epidemiologico dell’Asl Napoli 3 Sud ritiene che si tratti di un unico focolaio che si estende in un raggio di 3 km. Adesso si procederà all’identificazione di tutte le aziende avicole della zona per l’attuazione delle misure di biosicurezza per il pollame e gli altri volati.

L’influenza aviaria, ad ogni modo, non si trasmette all’uomo ad eccezione che in rarissimi casi.