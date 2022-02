Inferno carceri: "Poggioreale simbolo del fallimento italiano"

Morti per Covid, suicidi e aggressioni, la denuncia del Sindacato di polizia penitenziaria: "Manca il 30 per cento degli agenti e i detenuti vivono in condizioni vergognose"

"Il penitenziario di Poggioreale è l'emblema del fallimento del sistema carcerario italiano". A parlare è Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del Sindacato polizia penitenziaria. Una dichiarazione che arriva dopo giorni complicati per le case circondariali di Napoli. "A Poggioreale, abbiamo registrato sei detenuti morti per Covid-19 - prosegue Di Giacomo - A Secondigliano, un carcerato ha sradicato una porta e aggredito quattro agenti, mandandoli in ospedale. Senza contare i suicidi, ben quattro in tutta Italia in tre giorni. Situazioni al limite, che si spiegano con la carenza di personale, circa il 30 per cento in meno del necessario, e con le condizioni vergognose in cui vivono i detenuti".

La struttura al centro di Napoli 'ospita' oltre 2mila persone: "Quando si sta in dieci in una stanza non è possibile parlare di rieducazione - afferma il sindacalista - Al suo interno ci sono anche coloro che soffrono di dipendenza o disagio psichiatrico, che quindi dovrebbero essere accolti in altri luoghi. Dall'altro lato, i criminali veri continuano a seguire i loro traffici, gestendo i clan dalla loro cella senza che lo Stato riesca a intervenire. Questo carcere andrebbe abbattuto".

Sull'argomento è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde: "La mia solidarietà va alla polizia penitenziaria. Si fanno manifestazioni a favore dei delinquenti, mentre le vere vittime dei loro crimini vengono dimenticati". Secondo il Consiglio d'Europa, l'Italia è il paese con le carceri più vecchie e affollate d'Europa (Rapporto 2021) e negli anni sono diverse le multe che il Paese ha dovuto pagare a Bruxelles per le condizioni in cui versano i detenuti. Dati che non modificano la posizione di Borrelli: "Sicuramente ci sono padiglioni che vanno ricostruiti, ma la mia attenzione principale resta per agenti e vittime, altrimenti prendiamo una strada sbagliata".