Gli infermieri idonei scrivono a De Luca

Gli idonei alle graduatorie concorsuali per infermieri del Servizio sanitario regionale della Campania scrivono al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ai direttori generali delle Aziende ospedaliere per avere un incontro "per esporre la problematica relativa alla scadenza delle graduatorie con numerosi idonei ancora disponibili e da collocare nelle Aziende della regione". Secondo i numeri riferiti, presso l'Azienda Vanvitelli di Napoli sono 416 ancora gli idonei (scadenza novembre 2023), presso l'Azienda Moscati di Avellino sono 319 (scadenza novembre 2023), presso l'Azienda San Giovanni e Ruggi sono 914 (scadenza gennaio 2024).

"Abbiamo seguito con piacere l'incontro del presidente della Regione con i rappresentanti dell'Opi Napoli - scrivono gli idonei infermieri - cogliendo la sua disponibilità verso la nostra professione e per questo siamo qui a chiedere di raccogliere il nostro disperato appello per trovare una soluzione che possa far rientrare molti di noi in Campania, portando l'esperienza maturata nel Nord Italia dove purtroppo molti di noi sono costretti a restare dopo anni e anni di sacrifici, vedendosi anche negati i nullaosta alle mobilità dalle Aziende di appartenenza".