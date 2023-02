Rubavano tamponi per truffare l'Asl: nei guai due infermieri

I N.A.S. di Napoli, dopo un'ampia attività investigativa, hanno sospeso due infermieri, in servizio presso l'ASL Napoli 1, gravemente indiziati dei reati di peculato, falso ideologico e truffa. Gli indagati - nel periodo di emergenza COVID: - si sarebbero appropriati di materiale, appartenente alla Pubblica Amministrazione, per eseguire tamponi molecolari.

In particolare, gli indagati, avrebbero sottratto il materiale per eseguire i test e - dietro corrispettivo - avrebbero inserito i nomi di terzi nella lista dei dipendenti Asl. Inoltre, uno degli indagati avrebbe simulato un inesistente impedimento ad effettuare attività lavorativa, per partecipare ad un corso formativo in ambito sanitario.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.