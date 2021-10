Mancano 40 infermieri, dall'Asl Napoli 1 via libera anche ad arrivi da fuori regione

La necessità è urgente: il rischio è che alcuni servizi, tra cui innanzitutto il 118, possano non riuscire a breve ad assicurare i livelli minimi di assistenza

Indire "con estrema urgenza" un avviso pubblico "di mobilità intraregionale ed interregionale" per la copertura di 40 posti. All'Asl Napoli 1 Centro mancano infermieri, e per coprire in tempi brevi questa necessità apre la porta anche a trasferimenti da fuori regione.

Chi accetterà di venire in Campania o di spostarsi a Napoli, inoltre, si impegnerà per almeno tre anni a non chiedere il trasferimento altrove.

Ma perché questa decisione? Il rischio è che alcuni servizi, tra cui innanzitutto il 118, possano non riuscire a breve ad assicurare i livelli minimi di assistenza. La delibera dell'azienda sanitaria è volta a coprire mancanze anche negli ospedali della città di Napoli e dei distretti sanitari di base.

Un altro avviso pubblico di mobilità approvato a marzo, anch’esso volto ad immettere 40 infermieri provenienti sia dalla Campania sia da fuori, era stato annullato lo scorso 22 settembre.