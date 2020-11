Violenza in ospedale, pugni ad un infermiere: "Siamo eroi dimenticati"

Aggressione a personale della Sanità a Napoli. Un infermiere dell'Ospedale del Mare sarebbe stato, secondo la denuncia dell'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate', minacciato, insultato e aggredito fisicamente mentre prestava servizio.

"Pugni in pieno volto e punti di sutura - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - questa notte rendicontiamo l'ennesima aggressione ai danni di un infermiere presso il nosocomio partenopeo sito in Ponticelli: l'ospedale del Mare. Due cazzotti in pieno volto spaccano la visiera, dispositivo di protezione individuale che in questo periodo serve per proteggerci dal Covid; due punti di sutura e lo shock che non passa. Questo è il bilancio di questa notte, quello shock non passerà, resterà impresso sempre nella mente di quell'infermiere. Ormai siamo solo eroi dimenticati".