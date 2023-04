Voleva entrare in reparto fuori orario: donna aggredisce infermiere al Cardarelli

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale Cardarelli per un’aggressione ai danni di un infermiere.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, una donna pretendeva di entrare in reparto fuori l’orario previsto per le visite e di fronte al rifiuto aveva colpito con un calcio la vittima. La donna, una 39enne di Acerra, è stata denunciata per lesioni personali.