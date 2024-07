"Dammi una pillola per il mal di testa": infermiere aggredito con una scopa in carcere

Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario è stata registrata nel carcere minorile di Nisida. un detenuto avrebbe chiesto ad un infermiere una pillola per il mal di testa, ma non avrebbe gradito la sua risposta aggradendolo con una scopa che aveva in cella. L'infermiere stava effettuando il giro di somministrazione dei farmaci ed avrebbe fornito la pillola dopo averlo ultimato.

La notizia è riportata da Nessuno Tocchi Ippocrate. Questo il post di denuncia: "Il tutto accade ieri sera (martedì 16 luglio) quando un infermiere , impegnato nel consueto giro di somministrazione farmaci tra le celle, improvvisamente e’ stato chiamato da un detenuto di origine magrebina , quest’ultimo, con tono minaccioso ,gli intimava di dargli una pillola per il mal di testa.

L’infermiere gli comunica che ,non essendo la sua una emergenza/urgenza, lo avrebbe fatto subito dopo i suoi compiti…..questo ha scatenato l’ira del minorenne che ha afferrato una mazza di scopa che aveva nella sua cella ed ha tentato di colpire il sanitario attraverso le sbarre. Fortunatamente il dipendente ASL ha saputo schivare i colpi…..

La situazione negli istituti penitenziari della ASL Napoli 1 Centro sta incominciando ad assumere caratteristiche drammatiche sempre nel silenzio della direzione della UOC. Sicurezza per i sanitari in un posto dove la sicurezza la dovrebbe fare da padrone".