Brutale aggressione a due infermiere: "Medici e infermieri sono stufi, escalation insopportabile"

"Ennesima, grave, aggressione all'ospedale di Castellammare di Stabia dopo pochi giorni quella dell'ospedale San Paolo a Napoli", è il commento di Uil e Uil Fpl, attraverso i segretari generali campani Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna, a proposito della violentissima aggressione che ha avuto luogo al San Leonardo.

Nel nosocomio stabiese, infatti, la scorsa notte due infermiere sono state spintonate e prese a pugni dai familiari di una paziente che non volevano uscire dal pronto soccorso. Le due donne hanno riportato diversi traumi: per una danni all’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, una vistosa tumefazione al lato destro del volto e una lombalgia. Per lei la prognosi è di 25 giorni.

"Riteniamo che non siano più sufficienti le denunce fatte in questi mesi", aggiungono ancora Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna. "È necessario intervenire con presidi di forze di polizia - proseguono - perché quando sono presenti attenuano di molto le aggressioni. Ma va anche presa una decisione da un punto di vista parlamentare per inasprire le pene per le aggressioni agli operatori sanitari. Medici e infermieri sono stufi. Dopo questi anni di Covid la ripresa di questa escalation di violenze è assolutamente insopportabile". Secondo i due sindacalisti "c'è la necessità di coprire i troppi vuoti di organico. Anche questo aspetto determina un allungamento dei tempi nel ricorso alle prestazioni sanitarie e accresce la tensione".

“Siamo stufi delle violenze - commentano Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ed il direttore di presidio Massimo Maiolo - chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio. È l’unica strada percorribile. Come azienda ci costituiremo parte civile in questa vicenda”.

Le indagini

Sul caso intanto indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza interno all'ospedale e, in attesa della denuncia, stanno procedendo d'ufficio all'identificazione dell'aggressore.