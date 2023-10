"Mi dovete misurare la glicemia": paziente aggredisce sanitari del 118

Ieri intorno alle ore 16,30 la postazione 118 di Casoria 01 è stata vittima di una vile aggressione da parte di un paziente psichiatrico. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Un vero e proprio “stalker sanitario” che, a quanto riferito dal personale di postazione, attiva spesso il 118 per farsi misurare la glicemia. Ieri , non avendo avuto riscontro dal numero di emergenza, si è recato personalmente all’interno della postazione 118 e, dopo aver mangiato di tutto a casa sua, ha preteso di essere misurato la glicemia", si legge in una nota.

"L’infermiera ha cercato di spiegare l’inutilita’ di questa rilevazione ,ma l’esagitato cerca di aggredirla, fortunatamente l’autista si mette in mezzo e riceve un sonoro pugno da KO. (Immagine reale) A quanto ci viene riferito anche un agente della polizia municipale lì presente e’ stato aggredito dal “diabetico furibondo” Dopo poco sono giunti i carabinieri in soccorso del 118 e della municipale", continua il racconto.