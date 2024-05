Aggressioni negli ospedali, la denuncia: "Infermiera trascinata per i capelli per diversi metri"

Nuova aggressione ai danni di operatori sanitari in un ospedale napoletano. E' quanto denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" attraverso la sua pagina social ufficiale.

"Nella mattinata di sabato una infermiera di triage dell’ospedale del Mare è stata aggredita da una paziente in attesa di visita. La professionista è stata trascinata per i capelli per diversi metri. Il motivo è sempre lo stesso: l’impazienza. La donna è stata refertata stesso dal pronto soccorso, ricevendo una prognosi di giorni 5", racconta l'associazione, secondo cui si tratta della 20esima aggressione avvenuta dall'inizio del 2024 sul territorio che rientra nel distretto dell'Asl Napoli 1.

"Ancora una donna aggredita durante il suo orario di servizio, le tutele sono ancora insufficienti", conclude "Nessuno tocchi Ippocrate".