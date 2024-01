'Farwest', Infermiera picchiata a sangue in ospedale: "Non si può rischiare la vita mentre si lavora"

Torna “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 22 gennaio in prima serata alle 21.20 su Rai 3, con un’inchiesta sulla sanità in Campania: un viaggio tra le pieghe di un sistema in estrema difficoltà, partendo dai pronto soccorso dove - nelle ultime settimane - si sono consumate delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. E ancora, il settore delle ambulanze private: la concorrenza tra operatori per aggiudicarsi i pazienti da trasportare è spietata, senza esclusione di colpi. A poche settimane dalla scarcerazione di Michele Misseri, che continua a dichiararsi colpevole, “Farwest” affronta, con testimonianze inedite e documenti esclusivi, l’omicidio di Sarah Scazzi per capire se e come giustizia è stata fatta. L’inchiesta rianalizza uno dei casi mediatici rimasti scolpiti nella memoria collettiva

Il nuovo programma di Salvo Sottile è un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

Infermiera picchiata

Focus sull'infermiera picchiata al San Leonardo di Castellammare di Stabia mentre era in servizio dai parenti di una degente. "Non posso rischiare la vita mentre lavoro", spiega Anna a Farwest. purtroppo però come emergerà anche dal servizio tv non è la sola ad aver subito in queste settimane aggressioni nei presidi ospedalieri.