Pasqua di terrore al Policlinico: infermiera presa a calci da due anziane

Una nuova aggressione ai danni di personale sanitario è stata registrata nel giorno di Pasqua. In particolare, al Policlinico di Napoli un'infermiera è stata brutalmente aggredita da due persone anziane. La notizia è stata diffusa da Nessuno Tocchi Ippocrate.

Questo il post di denuncia: "Nella giornata di Pasqua il reparto di Rianimazione del policlinico di Napoli è stato il teatro di una aggressione ad opera di 2 donne anziane, apparentemente indifese e docili, ma che improvvisamente hanno trovato la forza di aggredire fisicamente una infermiera con schiaffi e calci, e verbalmente una dottoressa di guardia.

Non si conoscono le motivazioni di tale gesto, probabilmente pretendevano di portarsi la paziente a casa senza sapere che nonostante fosse in buone condizioni aveva la necessità di essere trasferirla prima in reparto. Una delle colleghe aggredite a breve si recherà in commissariato a sporgere regolare denuncia".