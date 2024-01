Parla l'infermiera presa a pugni in faccia: "Ridotta in condizioni pietose" - VIDEO

"Amerò sempre il mio lavoro". A parlare è una delle infermiere aggredite brutalmente lo scorso 3 gennaio al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare. Le due operatrici, vedendo la sala d'attesa piena, avevano chiesto ai familiari di una paziente di uscire dal pronto soccorso, ma sono state aggredite, spintonate e prese a pugni sul viso.

Le due infermiere del San Leonardo hanno riportato traumi per i quali sono state medicate. Una delle due infermiere in particolare ha subito danni all’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, una vistosa tumefazione al lato destro del volto e una lombalgia. 25 i giorni di prognosi per la malcapitata.

"Ridatta in condizioni pietose"

Nelle scorse ore proprio una delle due ha consegnato ai social un messaggio. "Due bambine hanno visto la mamma ridotta in condizioni pietose. Come glielo spieghi che un uomo grande il triplo della mamma l'ha aggredita con un cazzotto in pieno volto e con tutta la rabbia che poteva avere solo perché la mamma stava facendo il proprio lavoro. Sono stanca, ma combatterò con tutte le mie forze perché questo non succeda mai più. Sono un'inermiera e non un eroe. Ho semplicemente cercato di fare al meglio il mio lavoro e ne ho ricevuto un cazzotto in faccia".

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza interno all'ospedale e, in attesa della denuncia, procedono d'ufficio all'identificazione dell'aggressore, coordinati nelle indagini dalla Procura di Torre Annunziata. Il commento del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e del direttore di presidio Massimo Maiolo: “Siamo stufi delle violenze chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio. E' l’unica strada percorribile. Come azienda ci costituiremo parte civile in questa vicenda”.