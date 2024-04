Infermiera aggredita all'ospedale del Mare: salvata dalle guardie giurate

Sono circa le 17:30 di domenica quando la madre di una paziente da poco ricoverata all'ospedale del Mare va dall’infermiera lamentando il ritardo per la visita dello specialista. In un gesto d’ira la afferra per la divisa e la strattona violentemente offendendola. L’infermiera viene salvata dalle guardie giurate che chiamano i carabinieri .

Sull'episodio è intervenuto il presidente dell'Associazione nazionale guardie particolari, Giuseppe Alviti che ha sottolineato come sia importante l'apporto delle guardie giurate in un contesto di sicurezza sussidiaria e complementare mettendo in evidenza di aver richiesto al Prefetto di Napoli un incontro per meglio valorizzarne l'impiego.