Infarto in strada per un uomo, soccorso dai passanti e salvato dal 118

Paura in strada per un uomo, che ha accusato un malore sul viale Umberto Maddalena. I passanti hanno prestato un primo soccorso e avvisato gli operatori del 118.

Sul posto è giunta una l'ambulanza del 118 della postazione aeroporto per un codice rosso. Il personale sanitario ha constatato che l'uomo era in arresto cardiaco ed eseguito il protocollo di rito fondamentale in questi casi: massaggio, scarica, adrenalina, ventilazione. A dare la notizia Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha lodato l'azione tempestiva del 118.

Il paziente è stato salvato ed è stato poi trasferito al Cardarelli.