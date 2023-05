Paura in piazza Trieste e Trento, infarto per un turista: soccorso con il defibrillatore

Un turista svizzero è stato soccorso ieri sera dopo essere stato colpito probabilmente da un infarto in via Chiaia, nel centro di Napoli. Per le manovre di rianimazione è stato utilizzato, in attesa dell’intervento del 118, il defibrillatore posizionato dal Comune di Napoli in piazza Trieste e Trento all’angolo con via Nardones.

"Abbiamo agito con lungimiranza – dichiara l’assessore alla Salute Vincenzo Santagada – quando un anno fa abbiamo avviato il progetto 'Napoli città cardioprotetta' posizionando tredici defibrillatori in città per garantire più sicurezza in una metropoli attraversata da una popolazione e da flussi turistici in costante crescita. È un passo destinato a rendere sempre più concreta la tutela della salute sul nostro territorio e a rendere più efficiente, anche in questo campo, l’azione dell'amministrazione comunale".

Sull'episodio interviene anche l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato: "Napoli sta vivendo un momento magico con visitatori che arrivano da ogni parte del mondo ed è giusto e importante prevedere, rispetto a tante persone presenti nelle nostre strade, servizi di assistenza utili per affrontare ogni possibile evenienza, anche quella di un malore improvviso. Intanto abbiamo avuto un grande risultato e speriamo in una pronta ripresa del nostro turista".