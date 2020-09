Tragedia sul Vesuvio, turista olandese avverte un malore e muore

Tragedia sul Gran Cono del Vesuvio, dove un turista olandese 51enne è morto. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, l'uomo è deceduto in seguito a un infarto. Inutile, purtroppo, l'arrivo dell'ambulanza del 118 della Croce Rossa Azzurra Santa Maria che è di postazione sulla località turistica. Sono state cinque le scariche di defibrillatore che non hanno, però, sortito alcun effetto. L'uomo a quanto pare era già cardopatico e da qualche giorno accusava dolori alla spalla. La salma non è stata posta sotto sequestro.

