Piazza del Plebiscito ha ospitato e ospiterà nei prossimi giorni una serie di concerti con alcuni tra i più grandi artisti del panorama italiano, ma il dispositivo di traffico non è riuscito a evitare il caos, isolando di fatto alcuni quartieri della città. Sono state innumerevoli le segnalazioni ad esempio da parte dei residenti di Pizzofalcone o di Chiaia "intrappolati" nelle proprie case e impossibilitati a spostarsi a causa delle chiusure stradali.

Il caso più eclatante però riguarda una coppia di via Egiziaca a Pizzofalcone che ha vissuto domenica una vera e propria serata da incubo. Poco prima dell'ultimo degli otto concerti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito il 43enne, A.D.V. ha iniziato ad accusare un malore, che poi si rivelerà un infarto. A raccontare quei minuti drammatici a NapoliToday è la moglie, I.P: "Erano le 20. C'era il concerto. Abbiamo dovuto chiamare il 113 per poter avere un'autoambulanza. Purtroppo non è mai arrivata perché per percorrere 3 km ci volevano 21 minuti, ma mio marito stava morendo. L'ho caricato in macchina, sono scesa di casa e ho tentato di farmi strada tra la moltitudine di persone che invadevano la carreggiata per poter imboccare via Nardones".

"Il rider ci ha scortati fino al Pellegrini"

Quando tutto sembrava perduto e la disperazione stava per prendere il sopravvento della donna, ecco spuntare tra la folla un rider, che ha fatto strada alla Smart, scortandola davanti al Pellegrini, dove poi l'uomo è stato accolto dal personale sanitario e ricoverato: "Mio marito è vivo e ora sta meglio grazie a un rider che di fronte alla mia disperazione ha bloccato le persone e ci ha scortati fino all'ospedale Pellegrini. Vi assicuro, ho una Smart, ma è stata un' impresa riuscire a percorrere cinquanta metri e abbiamo impiegato 30 minuti per arrivare al pronto soccorso", prosegue.

"Non si può vedere morire il proprio marito così"

"Questa non è una polemica verso tali manifestazioni, ma è una storia vera, di chi abita nei pressi della piazza e non può restare bloccato per tante (troppe) serate. Non può vedere morire il proprio marito perché una autoambulanza non riesce ad arrivare. Se queste feste si devono fare necessariamente, allora che si abbia maggiore cura per la sicurezza di chi come noi vive in questa zona, garantendo quantomeno la possibilità di transito veloce di mezzi di soccorso", conclude I.P.