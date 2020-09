Patente nautiche facili, anche tre calciatori del Napoli le avrebbero ottenute

Sarebbero 600 le patenti nautiche finite al centro di un'indagine che, a Napoli, ha portato già a 31 i nomi nel registro degli indagati per falso e corruzione. Le patenti sarebbero state ottenute senza fare alcun esame, grazie a un accordo tra funzionari della Motorizzazione, mediatori e gestori delle scuole guide. Tra coloro che avrebbero usufruito del "servizio" ci sarebbero anche tre calciatori del Napoli. Uno di loro, in particolare, non si sarebbe neanche presentato all'esame, cosa che invece hanno fatto gli altri due. Nessuna accusa formale per i tre calciatori, così come per tutti coloro che hanno ottenuto la patente in questo modo.

