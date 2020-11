Anziano morto nel bagno del Cardarelli, la Procura apre un'inchiesta anche su altri decessi

La Procura di Napoli sta indagando anche su altri decessi avvenuti all'ospedale Cardarelli nello stesso periodo in cui è morto Giuseppe Cantalupo, l'84enne trovato senza vita in un bagno dell'ospedale. Il decesso dell'uomo fu filmato da un altro paziente dell'ospedale e diffuso online: un caso che scatenò aspre polemiche. Ora i magistrati vogliono verificare la correttezza dell'operato del personale medico, cercando di capire anche quanto possano aver influito le particolari condizioni di sovraffollamento in cui è l'ospedale in questa fase dell'emergenza pandemica.