Sedicenne di Scampia morto in un incidente, indagati due automobilisti coinvolti

La Procura di Napoli ha disposto l'autopsia sul corpo del 16enne di Scampia Antonio Milo, morto nel tragico incidente stradale di mercoledì scorso, 29 maggio. Contestualmente, come atto dovuto, sono stati iscritti nel registro degli indagati i due gli automobilisti coinvolti nello schianto. Lo ha reso noto Studio3A-Valore, che sta assistendo la famiglia di quella che era una giovane promessa del calcio in forza alla società Gioventù Partenope.

Il sostituto procuratore ipotizza il reato di omicidio stradale per entrambi gli automobilisti, e ha conferito l'incarico di eseguire gli accertamenti tecnici non ripetibili al medico legale Emanuele Capasso, che ha proceduto con l'esame autoptico al Secondo Policlinico di Napoli. Alle operazioni peritali ha partecipato quale consulente tecnico per la parte offesa anche il medico legale Mauro Perrino messo a disposizione da Studio3A-Valore.

Il sedicenne, che risiedeva con i genitori e il fratello e la sorella minori a Scampia in viale della Resistenza, stava procedendo lungo via Roma verso Scampia, in direzione Melito, in sella al suo Honda Sh 125. All'altezza del distributore Ip, prima dello svincolo della circumvallazione esterna, nei pressi del carcere di Secondigliano, è entrato in contatto con una Fiat Panda durante il sorpasso. In seguito all'urto il motociclo di Milo è finito nella corsia opposta dove sopraggiungeva una Ford Ka che ha travolto e ucciso il ragazzo sul colpo.

Nelle prossime ore l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i familiari di Antonio Milo potranno fissare la data dei funerali.