Frode fiscale da 30 milioni: indagati anche a Napoli

Si chiama “Consequence” la maxi operazione di polizia e guardia di finanza, portata avanti in diverse regioni tra cui anche la Campania, che ha fatto emergere una frode fiscale da 30 milioni,

I numeri sono importanti: più di 100 tra militari e agenti in campo, 87 persone indagate rappresentanti legali di altrettante società, 34 perquisizioni personali e locali, 11.5 milioni di euro sequestrati.

L'indagine, partita da Reggio Emilia, è lo sviluppo di una tranche dell'operazione 'Billions', che già aveva smantellato a metà del 2020 un gruppo criminale dedito alla commissione di reati fiscali come riciclaggio e bancarotta fraudolenta, per un giro illecito di oltre 240 milioni. Inchiesta per la quale erano state condannate in primo grado lo scorso dicembre 61 persone.