Indagato per l'omicidio di Giogiò, arrestato in Spagna Anthony Mucci

È stato arrestato perché coinvolto in un'inchiesta dell'autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso al culmine di una lite scoppiata nella centralissima piazza Municipio per uno scooter parcheggiato male.

Lo riportano Il Mattino e Repubblica. Mucci, arrestato a Barcellona, è uno dei due maggiorenni che la sera dal 31 agosto scorso erano insieme con il 17enne accusato di avere sparato a Cutolo.