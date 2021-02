Traffico d'influenze, indagato il presidente del Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, è indagato per il reato di traffico di influenze.

Il suo nomer compare nell'inchiesta a proposito di un singolo episodio relativo all'inchiesta dei Nas e della Procura di Napoli Nord sull'Asl di Caserta, che avrebbe individuato diversi casi di assenteismo, corruzione e gare d'appalto truccate.

L'inchiesta

Dodici persone sono finite ai domiciliari mentre per altri 6 sono state disposte misure interdittive. Oliviero sarebbe indagato per un episodio ritenuto marginale nell'ambito di un'inchiesta ben più grande.

Indagati - come riporta Attilio Nettuno su CasertaNews.it - anche il presidente del servizio di trasporto in emergenza (118) "Misericordia" di Caivano, Cuono Puzone; Michele Schiavone, titolare di case di cura per pazienti psichiatrici a Sessa Aurunca; Luigi Carizzone, direttore del dipartimento di salute mentale di Aversa.

Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato beni a carico di 48 degli indagati per 1 milione 580mila euro, ritenuti provento degli illeciti commessi.