Un incedio si è sviluppato lungo la A16 nel territorio di Casamarciano. Diverse le segnalazioni arrivate dagli automobilisti. Non è chiaro ancora cosa sia andato a fuoco, ma - come mostrano le immagini - dal punto del rogo si è alzata un'alta colonna di fumo nero e denso che, in pochi attimi, ha reso l'aria irrespirabile.