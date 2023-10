Ecco come Di Lauro utilizzava la casa discografica di Tony Colombo per incontrare il clan Gionta

Essere a disposizione del clan anche se si ha paura. Anche se si vorrebbe tenere fuori dal “giro” la propria casa discografica, provando a preservare la propria carriera artistica da voci che si fanno sempre più insistenti. Nonostante questo, nel novembre del 2018, Tony Colombo non riuscì a tenere lontano dalla sede della sua casa discografica Vincenzo Di Lauro e i suoi affiliati, tra cui anche i fratelli della futura moglie Tina. Come racconta un'annotazione dei Ros, Di Lauro la utilizzava per degli incontri “riservati”. In particolare il 13 novembre 2018, i carabinieri riescono a intercettare un appuntamento con un membro del clan Gionta di Torre Annunziata. Di Lauro e i presenti sono convinti si tratti del figlio di Valentino Gionta.

Non poteva essere il figlio di Valentino Gionta

In realtà i due figli maschi del boss oplontino sono, ed erano all'epoca, detenuti al 41bis. Probabilmente a quell'appuntamento si è presentato un altro Gionta, forse un nipote con lo stesso cognome del fondatore della cosca. In ogni caso a quell'appuntamento ci sono Vincenzo Di Lauro insieme a Tina Rispoli e ai suoi fratelli Raffaele e Vincenzo. Chiude il gruppo tale “Chiccotto”. Dalle intercettazioni si ricostruisce sia la circostanza dell'incontro sia il fatto che siano intervenuti degli uomini delle forze dell'ordine. Andando con ordine, Raffaele Rispoli intercettato spiega chi erano i presenti e poi racconta dell'arrivo di una Fiat Punto con quattro persone a bordo che guardavano insistentemente in direzione della sede della casa discografica. I primi a fiutare il pericolo sono stati proprio sia Di Lauro che il membro del clan Gionta, avvisando di dire, in caso di domande, che tutte quelle persone erano lì per chiedere informazioni sul cantante. Subito dopo la raccomandazione entrambi sono andati via insieme agli altri lasciando solo Raffaele in sede.

Il blitz e la fuga di Di Lauro e l'uomo dei Gionta

In quel momento, stando al racconto di Rispoli, le forze dell'ordine sono entrate nella sede facendo un controllo. Rispoli sottolinea come se fossero entrati in sede poco prima avrebbero realizzato un “bel colpo” visto che sia lui che Di Lauro erano sottoposti a sorveglianza speciale e quindi non potevano incontrare altri pregiudicati, oltre alla presenza del membro del clan di Torre Annunziata. Invece i controlli vennero realizzati a più riprese visto che Di Lauro e il membro dei Gionta riuscirono a scappare dal retro mentre Raffaele, Vincenzo Rispoli e “Chiccotto” erano stati controllati nella piazzetta vicina. Questo episodio, stando sempre ai racconti intercettati di Raffaele Rispoli, spaventò Tony Colombo che chiese espressamente a Vincenzo Di Lauro di non organizzare più incontri nella sede della casa discografica. D'altronde la stessa sede era già stata oggetto di un raid armato e Colombo voleva evitare attenzioni da parte delle forze dell'ordine. Nonostante questo, però, sempre Rispoli spiega come Di Lauro fosse solito andare lì anche semplicemente in visita e nei momenti in cui “non aveva niente da fare”. Una “vicinanza” difficile da nascondere agli investigatori che, infatti, erano già sulle tracce di tutto il gruppo.