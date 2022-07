La Cisal di Napoli incontra l'assessore al Lavoro, Chiara Marciani

Il mondo Cisal ha incontrato l'assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani. L'incontro avvenuto a Palazzo San Giacomo ha avuto come temi principali le difficoltà nei vari comparti produttivi della città di Napoli e di tutta l'area metropolitana. Accompagnati dal segretario provinciale dell’Unione Cisal Marco Mansueto, i rappresentanti dei vari organi delle federazioni aderenti a Cisal hanno presentato all'assessore una serie di proposte, ognuna per il proprio settore di riferimento.

La rappresentante della giunta Manfredi ha preso in considerazione tutte le indicazioni e ha concordato con i vertici del sindacato un calendario di incontri. L'obiettivo è quello di riunirsi con i singoli comparti e sviluppare insieme delle soluzioni che coinvolgano le istituzioni e il mondo sindacale nell'affrontare le sfide dei prossimi mesi che si annunciano di chiara difficoltà sotto il punto di vista economico.

Alla riunione, oltre a Mansueto erano presenti: Luca Canale della Filp Cisal, Antonio Fiore, Cisal Metalmeccanici, Marco Caruso, Faisa Cisal, Nicola Gentile, Federazione Pensionati Cisal, Michele Somma, Sai Cisal, Maria Olimpia Venditto, Cisal Scuola, Giovanni Palma e Massimo Buonaccorsi, Cisal Spettacolo, Agostino Ingenito, Cisal Turismo, Vincenzo Andreoli, Cisal Sanità, Carmine Bianco, Federtaxi Cisal, Antonello Giacobbe, Snala Cisal Anas, Irina Limborska , Cisal Immigrazione, Giovanni Desiderio, Cisal Terziario, Rosario Gatto, Sla Tangenziale Napoli, Riccardo Trimarco UNICA, Antonio Ferraro Enbic sicurezza, Vincenzo Moretto, Federazione chimici, Guglielmo Napoleoni, Federazione Guardie Giurate e vigilanza Cisal, Francesco Sorrentino, Attività Produttive, Vincenzo Sbrizzi, Figec editoria, Angelo Pisani noi consumatori/ ufficio legale Cisal. Il segretario Mansueto ha spiegato: “È sempre un piacere essere nella casa comunale, la casa di tutti dove, al di là delle nostre idee, siamo tutti chiamati a lavorare per il bene della città e con senso delle istituzioni. La scelta dell'assessore di ospitarci qui è per questo molto significativa e rappresenta l'inizio di un percorso insieme come sempre fa la Cisal, per il lavoro”.