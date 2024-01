E' in travaglio e rischia di partorire sulla tangenziale bloccata per il traffico della partita di calcio

Lo scorso 29 dicembre, Roberto era imbottigliato nel traffico della tangenziale di Napoli, il cui traffico veicolare risultava bloccato a causa di un incontro calcistico. In automobile con lui Valeria, la moglie, in pieno travaglio. L'ansia cresceva perché raggiungere l'ospedale più vicino rappresentava un'impresa difficile da raggiungere.Il figlio della coppia rischiava infatti di nascere direttamente nella vettura.

Per fortuna una pattuglia della polizia stradale stava transitando proprio in quel tratto della tangenziale. Gli agenti, dopo essersi affiancati al veicolo, lo hanno immediatamente scortato fino in ospedale dove, dopo pochi minuti dopo Valeria ha dato alla luce Riccardo, il suo secondogenito.

Sabato scorso i poliziotti si sono recati dalla famiglia per un saluto e hanno conosciuto anche Eleonora, la figlia maggiore della coppia, tra abbracci e ringraziamenti per il supporto conferito alla partoriente in quel difficile frangente.