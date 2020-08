Giovane in travaglio non sa di essere incinta: "Dolori incomprensibili, in ospedale la sorpresa"

Essere incinta e non accorgersene? Può succedere, ovunque, anche a Napoli. E' successo a una giovane donna napoletana, poco più che ventenne. Ieri abbiamo raccontato la storia della giovane, che abbiamo chiamato Silvia per tutelarne la privacy, ma oggi emergono ulteriori dettagli che rendono l'intera vicenda una trama da film drammatico con un finale da oscar.

Silvia è una giovane senza madre, con un padre anziano. Da qualche mese la giovane soffriva di forti dolori. "Pancia ne ha sempre avuta poca", racconta l'amica Rosa. "Quando andò in ospedale i medici sospettarono anche potesse avere un tumore". Secondo la narrazione dell'amica la giovane - che fa la badante - aveva ormai perso ogni speranza. Dopo un po' i dolori si sono fatti ancora più forti, la ragazza è tornata in ospedale ed è arrivata una sorpresa: "Signorina, lei sta partorendo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"C'è sempre in questi casi un po' di inesperienza, molta ingenuità", dice chi la conosce. Dallo spavento per la propria salute Silvia è passata alla gioia per un figlio (un bel maschietto che dopo qualche tempo in incubatrice ora sta bene) a cui dovrà badare. "E qui sorgono altri problemi", spiegano gli amici. "Silvia non ha niente, vive di poco. Non può permettersi tutto quello che occorre a un bimbo". In poche ore la rete di solidarietà tra i quartieri flegrei ha fatto già molto: "Le abbiamo procurato un sediolone, un porta-enfant, una culla, e un po' di soldi per farle un cesto con le prime necessità". Oggi Silvia uscirà dall'ospedale e troverà tutto questo. La vita a volte ci riserva sorprese, altre volte stravolge completamente il nostro destino.