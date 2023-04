Tredici incidenti al giorno e quasi due morti a settimana: i dati in provincia di Napoli

Tredici incidenti al giorno, 2,2 feriti ogni ora e 1,7 morti a settimana. È la fotografia della sinistrosità stradale nella città metropolitana di Napoli in cui spiccano la Ss 162 '''Asse Mediano'' e la SS 87 R ''Sannitica'' tra le arterie con più vittime della strada, mentre la Tangenziale di Napoli è quella dove si verificano più incidenti. Alla sicurezza stradale, con l'allarme dell'Unione Europea per la recrudescenza della sinistrosità registrata nell'ultimo anno e le relative proposte avanzate dalla Commissione europea per rendere più sicura la circolazione veicolare nel ''vecchio continente'', è dedicato l'ultimo numero di Mondoauto, l'house-organ dell'Automobile Club Napoli diretto da Antonio Coppola.

In evidenza, anche lo stato "preoccupante" dei trasporti pubblici in Campania e a Napoli, come risulta dall'ultimo rapporto Pendolaria, e i servizi dedicati all'inaugurazione della Delegazione Aci di Pompei ed alle tasse automobilistiche dei veicoli storici. Il prossimo 27 aprile nella sede dell'Automobile Club Napoli a piazzale Tecchio si terrà l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 e l'elezione degli organi sociali per il quadriennio 2023-2027. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 9 alle ore 16.