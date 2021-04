Sicurezza nelle strade di Napoli, proseguono le installazioni di dissuasori

Oltre che in via Diocleziano e in via Arenaccia, il piano 'strade sicure' prevede l’installazione di dissuasori in via Petrarca, via Fratelli Cervi a Scampia, in via Montagna Spaccata ed in altri luoghi ancora

E' iniziato l’intervento in via Arenaccia nell’ambito dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale pianificati dagli Assessorati comunali alla Mobilità ed alla Polizia locale ed in sinergia con le Municipalità.

Il piano, oltre che in via Diocleziano e in via Arenaccia, prevede l’installazione di dissuasori in via Petrarca, via Fratelli Cervi a Scampia, in via Montagna Spaccata ed in altri luoghi dove si è ritenuto necessario intensificare le azioni a tutela della sicurezza stradale.

“Un’attività che ci vede fortemente impegnati, frutto dell’importante coordinamento con la Prefettura e del piano varato dagli Assessorati 'strade sicure' che si arricchirà di ulteriori interventi su tutto il territorio cittadino. La nostra attenzione su questo tema è massima e stiamo lavorando insieme ai servizi interessati dell'Ente al fine di prevedere altri interventi di sicurezza stradale nelle zone della città. Obiettivo è rendere sempre di più sicure le nostre strade, anche al fine di incentivare nuove modalità di mobilità e micromobilità sostenibilia partire da quella ciclabile ed eelettrica", dichiarano l'Assessore alla Mobilità Marco Gaudini e l'Assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente.